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Общество 2 декабря 2023 09:46

Видео: На форум «Россия» в Москве начали прибывать гости для участия в Дне Татарстана

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Видео: На форум «Россия» в Москве начали прибывать гости для участия в Дне Татарстана

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сегодня пройдет День Татарстана. С утра на поля форума начали прибывать гости, в их числе министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Помимо него, площадку посетили депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва Айдар Метшин, Олег Морозов, Ильдар Гильмутдинов, сенатор от Татарстана Александр Терентьев.

Выставка Татарстана развернется на пяти локациях ВДНХ. Церемония открытия мероприятия запланирована в зале А павильона №75. Экспозиция представит значимые достижения республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. Площадку также посетит Раис РТ Рустам Минниханов.

#выставка-форум Россия
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