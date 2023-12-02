Сегодня в Москве пройдет День Татарстана в рамках Международной выставки-форума «Россия»

Фото: «Татар-информ» / Владимир Васильев

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Москву, где на площадке ВДНХ пройдет День Республики Татарстана в рамках Международной выставки-форума «Россия». Накануне он записал обращение, в котором рассказал о достяжениях Республики и пригласил всех желающих посетить мероприятие.

Выставка Татарстана развернется на пяти локациях московского ВДНХ. Официальная церемония открытия мероприятия запланирована в зале А павильона №75. Экспозиция представит значимые достижения Татарстана в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Кроме того, гостям и участникам форума покажут традиционную свадьбу татарского района. В этот день узами брака себя свяжут уроженцы Балтасинского муниципального района: 23-летние Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова. Свадьба пройдет по татарским национальным обычаям.

Будущие супруги выросли в многодетных семьях. В семье Зиятдиновых — пятеро детей, у Ибрагимовых — трое. В 2020 году указом Владимира Путина семья Зиятдиновых была удостоена медали ордена «Родительская слава». Семья невесты относится к заслуженной трудовой династии потомственных педагогов. Родители Сюмбель работают в Книнской школе им. Б.С. Рахимова.

В части культурной программы запланирован концерт «Сквозь время», в котором выступят ансамбль песни и танца РТ, заслуженные артисты Татарстана Айдар Сулейманов, Алина Шарипжанова, Илюса Хузина, вокальная группа «Премьер».

Отдельная зона активности будет посвящена татарской кухне и обрядам. Более того, запланирован мастер-класс по приготовлению национальных блюд.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить проведение мероприятий Дня Татарстана на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ на самом высоком уровне.

Выставка-форум «Россия», демонстрирующая достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций, открылась 4 ноября. Ее работа продлится до 12 апреля следующего года. Ожидается, что в течение работы выставки ее несколько раз посетит Президент России Владимир Путин.