Шамиль Садыков: «Татарстан» – наш главный журнал, очень важный и нужный»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков на торжественном мероприятии в честь 105-летия журнала «Татарстан» подчеркнул особую роль и высокий статус издания.

«У Рустама Нургалиевича Минниханова на столе лежит именно журнал „Татарстан” – единственное изо всех изданий „Татмедиа”. Это, конечно, показатель важности вашей работы, сложности и ответственности», – обратился Садыков к коллективу редакции.

Глава медиахолдинга отметил, что такой праздник – это знак большого признания журнала и уважения к нему.

«Представьте, ни один наш коллектив, ни один журнал еще в таком формате день рождения не проводил. Ради одного коллектива журналистов проходят выступления такого количества творческих коллективов, целый театр в столице сегодня в их распоряжении! Поэтому это показатель нашей любви и уважения к вам», – отметил он.

Садыков отдельно поблагодарил главного редактора Татьяну Вафину. Он назвал ее опытным журналистом и уважаемым руководителем.

«Татьяна Николаевна – известный журналист и автор книг. Мы очень ценим ее и ее работу», – сказал он.

В завершение своего выступления Шамиль Садыков поздравил коллектив с юбилеем от своего имени и от имени всех сотрудников компаний холдинга. «Хочу от всего коллектива „Татмедиа”, от всех наших полутора тысяч сотрудников поздравить вас с этим юбилеем! Действительно, это главный наш журнал, очень важный, нужный», – резюмировал он.