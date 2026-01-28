К 105-летию журнал «Татарстан» издал двуязычный путеводитель по деревням республики

Журнал «Татарстан» к своему 105-летию выпустил книгу-сборник о деревнях и селах республики. Издание под названием «Деревня»/«Авыл» – это двуязычный сборник, объединивший «деревенские путешествия» редакции журнала.

В книгу вошли репортажи из разных населенных пунктов, описание их истории и традиций, рассказы местных жителей. Получился своего рода путеводитель по сельской жизни Татарстана, который сохраняет память о том, как жили и живут села республики.

По словам главного редактора журнала «Татарстан» Татьяны Вафиной, идея собрать лучшие материалы о деревнях в одну книгу возникла именно в преддверии юбилея издания, для ее реализации потребовалась масштабная работа.

«Мы поняли, что хорошо было бы собрать все эти деревни в одну книгу и выпустить к нашему юбилею. Так и получилась у нас такая достаточно толстенькая книга, такой исторический труд», – поделилась главред.

«Мы путешествуем много лет по Татарстану, и у нас в каждом номере выходит материал про какую-то деревню. В татарском и русском вариантах они не пересекаются. Даже за последние десять лет, которые я здесь работаю, у нас набралось столько деревень, что мы подумали, не издать ли нам книгу», – пояснила главный редактор.

Сборник представлен в двух вариантах – на русском и татарском языках. В каждом – по 105 деревень.

Главред рассказала, что в каждой книге представлены разные деревни, где живут люди разных национальностей, говорящие на разных языках. Она привела в пример деревни Арбузов Баран и Пролей-Каша, отметив, что в сборнике описаны русские, татарские, марийские села, а также деревня Нижняя Русь, где исторически переплелись три языка.

Создатели книги сделали особый акцент на ее практической пользе. Каждый очерк завершается специальным указателем для путешественников.

«Рассказ обо всех этих деревеньках сопровождается не только какими-то впечатлениями автора или интервью с жителями. В конце каждой статьи у нас есть указатель, который рассказывает людям, как добраться до этой деревни, сколько километров до нее ехать от Казани и на что там можно полюбоваться. И поверьте мне: в наших деревнях и правда есть на что посмотреть! Одни только храмы, где-то разрушенные, а где-то полуразрушенные, где-то восстановленные – чего только это стоит!» – отметила Татьяна Вафина.

Главный редактор уточнила, что книга носит некоммерческий характер.

«Книга официально издана, она будет распространяться по библиотекам. Продавать мы ее не планируем. Мы планируем ее раздать всем тем представителям деревень, о которых идет речь, а также дарить своим гостям. Это такая подарочная книга», – объяснила Вафина.



Она также добавила, что издать книгу удалось благодаря поддержке мецената. «Напечатать книгу помог Джаудат Миннахметов. Он как благотворитель печать взял на себя», – сказала главный редактор.

По ее мнению, эта книга поможет каждому жителю республики найти свою деревню и почувствовать связь с корнями.

«Я думаю, что в этих сборниках многие жители Татарстана найдут свою деревню. Что значит свою? Во-первых, все мы родом из деревни. Может, не мы сами, но оттуда наши корни – наши родители, наши бабушки и дедушки. В этих вот теплых деревенских рассказах каждый найдет свое большое деревенское счастье», – заключила Татьяна Вафина.