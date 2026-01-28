Журнал «Татарстан» отметил 105-летие большим фольклорным концертом

В Казани, в театре «Созвездие-Йолдызлык», сегодня прошел уникальный «Большой деревенский концерт», организованный в честь 105-летия главного общественно-политического журнала республики – «Татарстан».

По словам главного редактора «Татарстана» Татьяны Вафиной, это первое масштабное празднование дня рождения издания за последние годы, так как его 100-летний юбилей в 2020 году пришелся на период пандемийных ограничений.

Перед гостями выступили фольклорные коллективы – победители конкурса журнала «Лучший фольклорный ансамбль Татарстана». Как отметила Татьяна Вафина, конкурс был организован два года назад.

«В любой, даже в самой маленькой деревушке есть свой фольклорный коллектив. Мы, присутствуя на их маленьких, но очень ярких концертах, впечатлились и решили дать им возможность выйти на большую сцену в столице нашей республики», – сказала она.

В этот раз на сцену были приглашены и победители прошлых лет. Также на празднике выступили народные артисты Татарстана Рустам Асаев и Алина Шарипжанова, ВИА «Волга-Волга» и Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой.

В фойе театра для гостей работала выставка, посвященная 105-летию журнала. Экспонаты помогали проследить, как менялось издание.

«Журнал – ровесник нашей республики. У нас девять раз менялись названия: он был и „Вестником Татарского обкома РКП(б)”, и „Коммунистом Татарии”, и „Большевиком Татарии”, и „Спутником партийного активиста”. Название „Татарстан” журнал получил в 1991 году, когда его согласился возглавить писатель Рафаэль Мустафин», – поделилась деталями истории журнала Татьяна Вафина.

Главный редактор издания в 1998–2009 годах Рифат Фаттахов назвал судьбу журнала уникальной и сложной: «Он всегда оставался молодым и современным, всегда был в тренде всех событий как бы он не назывался. Со слов нашего уважаемого Минтимера Шариповича Шаймиева, он назвал „Татарстан” тогда визитной карточкой республики, именно таким славным изданием продолжает оставаться наш юбиляр».

Заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов отметил, что журнал с честью несет бренд республики.

«Это журнал, который именуется так же, как наша республика, и поэтому это большая честь, большое доверие и большая ответственность. Сегодня журнал „Татарстан” является информационным спонсором многих знаковых мероприятий в республике и титульным журналом таких форумов, как KazanForum», – заметил Миргалимов.

Он также подчеркнул, что, оставаясь эталоном качественной печатной журналистики, издание успешно отвечает на вызовы времени, развивая цифровые проекты.

В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония награждения сотрудников журнала. Ряд работников редакции был удостоен благодарности Правительства Республики Татарстан за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие средств массовой информации.

«Самая главная ценность журнала – это, конечно же, коллектив, это люди, это сотрудники, высокопрофессиональные, опытные и сильные, гордость нашей медиаотрасли», – заключил Ильдар Миргалимов, вручая награды.