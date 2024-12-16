Шамиль Агеев переизбран председателем Торгово-промышленной палаты РТ

Шамиль Агеев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Шамиль Агеев еще на пять лет переизбран председателем Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Сегодня в Казани состоялся седьмой по счету съезд палаты, сообщает пресс-служба ТПП РФ.

Ранее кандидатура Агеева, возглавляющего ТПП РТ с 1993 года, была согласована правлением Торгово-промышленной палатой РФ. По видеоконференцсвязи в работе съезда принял участие вице-президент федеральной ТПП Илья Зубков.

Бессменный председатель Торгово-промышленной палаты РТ представил отчетный доклад о ее деятельности в 2020–2024 годах. За это время отдел сертификации палаты провел около 7 тыс. товарных и оценочных экспертиз для защиты интересов предпринимателей, а также выдал более 51 тыс. сертификатов о происхождении различных товаров.

На базе региональной палаты действует отделение Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ. Также организуются деловые и конгрессно-выставочные мероприятия, в том числе в рамках проекта «Развитие семейного предпринимательства в России».

Наряду с этим было упомянуто, что ТПП РТ работает над усилением роли Татарстана на международной арене. Только в текущем году осуществлены бизнес-миссии в Турцию, Иран, Китай, Таджикистан и Азербайджан. Во время проходившего в Казани XVI саммита БРИКС, 23 октября, палату посетила делегация Организации Объединенных Наций во главе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Существующая с 1992 года Торгово-промышленная палата РТ включает на данный момент более 2,5 тыс. организаций. Она представляет интересы бизнеса перед общественностью и властью.