Шамиль Агеев: «Санкции серьезные, и они будут продолжаться»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Кто-то, с учетом геополитической ситуации, участвовал инкогнито»

В дни проведения KazanForum в столице республики прошел также и 3-й международный Форум ТПП. Какие вопросы на нем обсуждались, каковы его практические результаты?

Форум Торгово-промышленных палат был встроен в программу KazanForum. Так происходит уже три последних года. Наша задача – усилить экономическую составляющую Международного экономического форума «Россия – Исламский мир». В мероприятии участвовали торгово-промышленные палаты из многих стран и регионов. Некоторые прислали представителей, кто-то, с учетом геополитической ситуации, участвовал инкогнито.

На форум Торгово-промышленных палат приехали 256 участников из 10 стран. Программа была выстроена следующим образом. В первый день форума предприниматели решали свои внутренние вопросы. В этой работе участвовали 44 Торгово-промышленные палаты, в том числе 33 президента палат. К нам приехал также очень сильный состав руководства Российской ТПП. А в последующие два дня все работали уже в рамках KazanForum. Была организована отдельная выставка. Работало 10 секций, на которых обсуждались очень важные вопросы развития экономического сотрудничества, улучшения бизнес-климата и т.д. Очень важный момент: на этом форуме были очень сильные зарубежные делегации: из Ирана (37 человек), Турции, Индии, Малайзии и др.

Отдельно обсуждали такие большие темы, как «Россия – Азербайджан», «Россия – Иран», «Россия – Турция», «Россия – Индонезия», и т.д. В рамках этих секций поднимались сложные вопросы, проблемы, которые мешают развивать экономическое сотрудничество между нашими странами. Обсуждение стало очень плодотворным, результатом все довольны. Все участники уехали с чувством хорошо выполненной работы.

Что касается России, то в форуме приняли участие представители торгово-промышленных палат из 34 регионов, включая Москву, Санкт-Петербург.

«Форум Торгово-промышленных палат был встроен в программу KazanForum» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Татарстане не хватает переводчиков с фарси, трудно найти специалистов»

Чем важен KazanForum для развития экономических связей России и Татарстана?

Форум укрепляет наши экономические контакты с бизнесом из Ирана, Турции. Сейчас ищем и находим подходы к укреплению связей с Китаем. В наших приоритетах преобладает восточный вектор. Нужно находить новые контакты, новых людей, налаживать новые связи. Переориентация России на Восток идет серьезная, а многие к этому не готовы.

К примеру, в Татарстане не хватает переводчиков с фарси, трудно найти специалистов. Значит, нужно учить этому языку.

«Ни в коем случае нельзя расслабляться»

Последние два года характеризуются для России развитием в условиях ограничительных санкций. Экономика страны переживает в связи с этим комплекс проблем. Каковы главные их них? Что может сделать в этом плане ТПП России в сотрудничестве с ТПП других стран?

В России ни у кого не было опыта работы в условиях санкций. Мы сейчас изучаем опыт Ирана. Наша главная задача – развивать производство, проводить импортозамещение. Во многих регионах уже есть хороший опыт, и мы обмениваемся накопленным за последние год-полтора практическим багажом. Нужно использовать опыт работы зарубежных представительств российской ТПП.

Сейчас необходимо разворачивать бизнес с акцентом на импортозамещение, на развитие рациональных бизнес-контактов, готовить кадры. Все это – непростые задачи. Санкции серьезные, и они будут продолжаться еще длительное время. Ни в коем случае нельзя расслабляться.

«Сейчас необходимо разворачивать бизнес с акцентом на импортозамещение, на развитие рациональных бизнес-контактов, готовить кадры» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Много сложностей с оплатой, поставкой грузов между нашими странами»

Как за последнее время изменился, скорректировался круг задач, решаемых ТПП?

Круг задач серьезно расширился еще в период эпидемии Covid-19. Сейчас проблем меньше не стало. В конце мая месяца в Китае работала большая делегация из России, в том числе и представители Татарстана. Вместе с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Китай поехали почти тысяча российских предпринимателей. Недавно торговые миссии нашей палаты побывали в Узбекистане, Азербайджане, Индии, Иране, Киргизии и т.д. Эти поездки способствуют усилению взаимовыгодных контактов. Нам очень важно, чтобы наши предприниматели активно работали в этих странах. Много сложностей с оплатой, поставкой грузов между нашими странами. Вопросов много, их нужно оперативно решать.

«Главное направление движения страны – на Восток»

Масштаб и уровень KazanForum серьезно вырос в этом году. Какие результаты от него вы ожидаете в перспективе?

В этом году форум стал федеральным. Это случилось впервые. Мы к этому долго шли, путь был непрост. Этого удалось добиться благодаря упорству нашего Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова. В форуме приняло участие почти 80 стран, около 1200 иностранных делегаций, представленных на очень солидном уровне. Мы показали, что мир от нас не отвернулся, что у нас развиваются международные контакты. Мы еще раз доказали, что Казань способна проводить такие мероприятия. На форуме были также участники почти из всех регионов России, а межрегиональное сотрудничество – очень важный фактор успешного экономического развития. Но самое главное направление движения страны – на Восток.

«В KazanForum приняло участие почти 80 стран, около 1200 иностранных делегаций, представленных на очень солидном уровне» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кстати, о Востоке. Как вы оцениваете сотрудничество Татарстана со странами исламского мира с точки зрения объемов, динамики, направлений?

Недавно у нас была делегация Республики Шри-Ланка. В последнее время у нас серьезно вырос объем торговли с этим государством. Растут объемы сотрудничества с Ираном, Китаем, другими странами. Существенные объемы работы идут через Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас, к сожалению, ситуация такова, что мы не можем называть конкретные фирмы и конкретные объемы. Нам не до публичности. Но тот факт, что мы начинаем работать с этими странами, очень важен.

Растут масштабы торговли халяльной продукцией. Раньше на нее не обращали серьезного внимания. Сейчас приоритеты поменялись. Хотя вопросов в этой сфере немало, в частности есть проблемы с сертификацией. Эти проблемы подробно обсуждались на соответствующих сессиях KazanForum.

Как бы вы оценили перспективы развития исламского банкинга в России?

Об этом говорилось много, но до недавнего времени дело вперед не двигалось. Перед началом KazanForum в республику приезжала группа депутатов Госдумы РФ. Они изучали вопросы, связанные с исламским банкингом. Соответствующий закон уже прошел первое чтение. При подготовке законопроекта ко второму чтению рабочая группа будет опираться и на опыт обсуждения темы исламского банкинга на KazanForum. Будем надеяться, что дело пойдет быстрее. Исламский банкинг обладает существенной спецификой. Несмотря на трудности, будем работать дальше, отстаивать свою позицию. Надежда есть.

«Исламский банкинг обладает существенной спецификой. Несмотря на трудности, будем работать дальше, отстаивать свою позицию. Надежда есть» Фото: president.tatarstan.ru

«Малый бизнес имеет пределы своих возможностей»

Поговорим о деловом климате в стране. Как вы оцениваете эффективность и востребованность инструментов государственной поддержки и стимулирования бизнеса в текущей сложной экономической ситуации?

В прошлом году инструментами государственной поддержки во всех ее формах воспользовались 44 тыс. предпринимателей. В масштабах России это не много. Хотя мер поддержки достаточно, но не все они доходят до адресата. Играют свою негативную роль и неинформированность предпринимательского сообщества, чрезмерная бюрократизация процесса. Это сложный комплекс проблем.

Количество предпринимателей в республике не снизилось. Сейчас в Татарстане зарегистрировано около 170 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, около 250 тысяч самозанятых. В малом и среднем бизнесе занято примерно 40% трудоспособного населения, эти цифры соответствуют общероссийским. Но нужно иметь в виду, что малый бизнес имеет пределы своих возможностей. В государственной политике нельзя делать упор только на него. К сожалению, тридцать лет назад мы пошли по неправильному пути, разрушая авиастроение, станкостроение и т.д. Уповали на малый бизнес. Но дело в том, что малый бизнес может развиваться только в связке с крупным бизнесом, с крупными предприятиями.

«Нужно иметь в виду, что малый бизнес имеет пределы своих возможностей. В государственной политике нельзя делать упор только на него» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как бы вы охарактеризовали влияние контролирующих органов на работу бизнеса? Насколько влияние снизилось или, наоборот, выросло?

Сегодня более актуально совсем другое – нужно, чтобы не снижалось количество и качество проверок в тех сферах экономики, которые связаны с безопасностью людей, с их здоровьем. Иногда эти важные вопросы упускаются из внимания. Бизнес, связанный с производством товаров и услуг для безопасности людей, всегда должен быть под контролем. Без этого нельзя.

Как вы оцениваете ситуации, связанные с нарушениями прав предпринимателей? Как эти проблемы разрешаются? Насколько эффективно при этом взаимодействие ТПП при решении этих проблем с государственными органами?

Этими проблемами занимается прокуратура. Каких-то больших по масштабу проблем в последнее время нет, мелкие бывают. Другое дело, что сейчас надзорные органы в своей работе делают акцент на профилактику, предупреждение нарушений. Есть проблемы с открытием счетов и т.д., но в целом эти вопросы регулируемы и в повестке дня остро не стоят.



«Кое-какие успехи есть, но этого явно недостаточно»

Как бы вы оценили опыт Татарстана по привлечению инвестиций, созданию механизмов поддержки предпринимательства? Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, республика показывает хорошие экономические результаты.

Я бы относился к этому очень сдержанно. Нам нельзя хвалиться. Кое-какие успехи есть, но этого явно недостаточно. Сейчас нужно перестраивать свою работу так, чтобы росли внутренние инвестиции. Ведь что получается? У населения на руках почти 17 трлн рублей, а платежеспособный спрос падает. Банки в большей степени работают на себя. То есть нет увязки: банк – производство. Есть сложности с этим, и их нужно разруливать. Одними декларациями при этом не отделаешься. Сейчас период очень напряженной работы. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознали значение и угрозы, исходящие от санкций, не до конца поняли необходимость перестройки всего государственного и хозяйственного механизма. Надеюсь, что сейчас этот процесс пойдет более ускоренными темпами.