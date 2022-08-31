Шамиль Агеев: Горбачёв уважительно относился к Татарской Республике

Председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев поделился своем видением исторической роли первого Президента СССР Михаила Горбачёва. По его мнению, политик в свое время поддержал ряд инициатив в Татарстане и уважительно относился к татарскому народу.

«Горбачёв подписал решение о дальнейшем строительстве завода в Елабуге — он поддержал эту инициативу: должен был быть завод „ЕлАЗ“. Тогда он нас сильно поддержал. Будучи Президентом СССР, в Татарстане он ни разу не был, хотя знал близко несколько людей: Данилова Олега Ивановича, который был первым секретарем Татарского обкома ВЛКСМ, и Беляева Раиса Киямовича», — рассказал Агеев.

В Татарстан Михаил Горбачёв приезжал на тысячелетие Казани в качестве гостя. «Несмотря на то, что больших контактов с Татарстаном у него не было, он уважительно относился к Татарской Республике и татарскому народу», — добавил собеседник агентства.

Рассуждать о том, что было бы, если бы Горбачёв сохранил власть в 1991 году и Татарстан стал самостоятельной республикой в составе СССР, Шамиль Агеев счел бесполезным.

«Что рассуждать — было или не было. Об умершем не говорят плохо. Либо хорошо, либо ничего не говорят», — заключил председатель Торгово-промышленной палаты РТ.

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый Президент СССР Михаил Горбачёв скончался минувшей ночью на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования по случаю кончины политика его родным и близким выразил Президент России Владимир Путин.