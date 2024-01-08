Самигуллин: В сборе подписей в поддержку Путина в Татарстане активно участвует молодежь

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В Татарстане в сборе подписей в поддержку кандидатуры действующего Президента РФ Владимира Путина на президентских выборах 2024 года активно участвует молодежь. Об этом сообщил руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.

«Что особенно хотелось отметить, именно у нас по республике очень активно в сборе подписей участвовала молодежь. Прямо даже не ожидали такого активного участия», – цитирует корреспондент «Татар-информа» из Москвы.

Сегодня в Центральный избирательный штаб в Москве привезли первую партию подписных листов от Республики Татарстан в поддержку кандидатуры Путина на президентских выборах 2024 года. О том, как Татарстан готовился к отправке, читайте в большом материале «Татар-информа».