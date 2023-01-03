Самарский губернатор встретился с руководством Минобороны после удара в Макеевке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня встретился в Москве с руководством Министерства обороны РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

«Договорились о полной координации действий Министерства обороны и региона. Проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащим, призванным с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов», — пояснили в пресс-службе.

Завтра, 4 января, Азаров намерен посетить ростовский госпиталь, где лечатся раненые военные из Самарской области.

Накануне Минобороны подтвердило, что в новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины четырьмя ракетами, запущенными из РСЗО HIMARS, нанесли удар по месту временной дислокации российских войск в Макеевке на Донбассе. Погибли 63 российских военнослужащих. До этого информация об инциденте появилась в Telegram-каналах и социальных сетях.

Позднее Дмитрий Азаров уточнил, что среди погибших и получивших ранения в Макеевке есть мобилизованные из Самарской области. В городах региона сегодня утром прошли траурные митинги, о чем рассказала ГТРК «Самара».