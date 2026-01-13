Салимгараев: Журналистика – в том числе миссия по укреплению общественного сознания

Айдар Салимгараев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил работников и ветеранов медиасообщества Татарстана с Днем российской печати.

«Сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник – День российской печати! В этот день уместно напомнить, что журналистика – это не только общее дело всех, кто формирует медиаотрасль, но и почетная миссия по укреплению общественного сознания и сохранению связи поколений», – заявил медиаменеджер.

Айдар Салимгараев напомнил, что указом Президента РФ Владимира Путина 2026-й объявлен Годом единства народов России, в рамках которого начнется реализация новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года, направленной на обеспечение национального единства, мира и согласия между народами многонациональной страны, сохранение и развитие многообразия национальных культур и языков.

Кроме того, Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2026 год в регионе Годом воинской и трудовой доблести в знак глубочайшего уважения к защитникам Отечества и труженикам тыла во все времена, обратил внимание глава республиканского агентства.

«От нас с вами зависит та мера уважения и гордости, с которой последующие поколения будут относится к своей Родине и бережно хранить в своем сердце и памяти подвиги ее многонационального народа», – выразил уверенность он.

«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с праздником, желаю благодарных читателей, зрителей и слушателей, а также успехов в исполнении вашего профессионального долга», – заключил Айдар Салимгараев.