Общество 13 января 2026 08:00

Сафаров: СМИ не только определяют повестку дня, но и формируют общественное настроение

Сафаров: СМИ не только определяют повестку дня, но и формируют общественное настроение
Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель Администрации Раиса Татарстана и председатель совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров поздравил работников и ветеранов медиасообщества республики с Днем российской печати. Соответствующую телеграмму он направил главе Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдару Салимгараеву.

«Поздравляю вас, коллектив возглавляемого вами агентства и всех представителей татарстанских СМИ с Днем российской печати. Значимость, а главное – особую силу печатного слова сегодня сложно переоценить», – заявил Асгат Сафаров.

«Являясь важнейшим и общедоступным источником информации, СМИ не только определяют актуальную повестку дня, но и формируют общественное настроение. И от того, каким оно будет, во многом зависит социальная стабильность, сплоченность и созидательный настрой наших граждан», – убежден руководитель Администрации Раиса РТ.

«Уверен, ваша безграничная преданность делу, профессиональным традициям и интересам Отечества и впредь будут основой вашего плодотворного труда на столь ответственном поприще, послужат формированию благополучного будущего Татарстана и страны в целом», – добавил он.

«От души желаю ветеранам отрасли доброго здоровья и бодрости духа, а сегодняшним журналистам – неизменного вдохновения и новых творческих достижений», – заключил Асгат Сафаров.

#день российской печати #Асгат Сафаров
