Мухаметшин поздравил представителей медиасообщества Татарстана с Днем российской печати

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил работников и ветеранов медиасообщества республики с Днем российской печати.

В своем обращении он отметил, что профессиональный праздник журналистов берет начало от выхода первой российской газеты «Ведомости» 13 января 1703 года, с которой началась история отечественной журналистики.

«Сегодня, являясь преемниками славных традиций, вы выполняете особую миссию», – подчеркнул глава парламента республики.

Фарид Мухаметшин обратил внимание на значимую роль печатного слова в сохранении исторической памяти, укреплении гражданского мира и формировании патриотизма.

Он подчеркнул, что республиканские СМИ вносят весомый вклад в формирование позитивного образа Татарстана и служат площадкой для конструктивного диалога между властью и обществом, оперативно доносят до граждан решения органов публичной власти, рассказывают о социально-экономическом развитии региона, а также о доблести участников специальной военной операции и деятельности волонтеров.

«Отмечу последовательные усилия медиаотрасли по сохранению и популяризации богатейшего культурного наследия, традиций добрососедства и согласия», – заявил Председатель Госсовета, отметив особую значимость этой работы в Год единства народов России.

Говоря о современных вызовах, Фарид Мухаметшин указал на необходимость сохранения высоких стандартов профессионализма, достоверности и объективности в условиях цифровизации и противодействия распространению деструктивной информации.

Он пожелал работникам печати, радио, телевидения и электронных изданий крепкого здоровья, творческого вдохновения, высоких рейтингов и новых успехов.

«Пусть ваши материалы всегда находят отклик в сердцах благодарных читателей, зрителей и слушателей, а в коллективах царят взаимопонимание и созидательная атмосфера. С праздником вас! Бәйрәм белән!» – поздравил Мухаметшин.