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Салимгараев – сотрудникам СМИ: Журналистика – это не только профессия, но и особая миссия
Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати, который отмечается ежегодно 13 января.
«Этот праздник – еще один повод напомнить, что журналистика – это не только профессия, но и особая миссия, призванная формировать общественное сознание, поддерживать и укреплять связь поколений, что особенно важно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – события, которое навсегда останется в наших сердцах и памяти нашего многонационального народа», - сказал Салимгараев в своем поздравлении.
Он напомнил, что 2025-й объявлен годом Защитника Отечества, поэтому сотрудникам СМИ предстоит еще больше внимания уделять патриотическому воспитанию детей и молодежи, формированию исторической памяти, укреплению сплоченности всего российского общества.
«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с праздником, желаю успехов в вашей профессиональной деятельности и силы духа для продолжения нашего общего дела!» — добавил Салимгараев.
С тем же праздником поздравил журналистов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он сказал, что работники СМИ делают мир открытым и близким миллионам людей.
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