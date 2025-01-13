Салимгараев – сотрудникам СМИ: Журналистика – это не только профессия, но и особая миссия

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати, который отмечается ежегодно 13 января.

«Этот праздник – еще один повод напомнить, что журналистика – это не только профессия, но и особая миссия, призванная формировать общественное сознание, поддерживать и укреплять связь поколений, что особенно важно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – события, которое навсегда останется в наших сердцах и памяти нашего многонационального народа», - сказал Салимгараев в своем поздравлении.

Он напомнил, что 2025-й объявлен годом Защитника Отечества, поэтому сотрудникам СМИ предстоит еще больше внимания уделять патриотическому воспитанию детей и молодежи, формированию исторической памяти, укреплению сплоченности всего российского общества.

«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с праздником, желаю успехов в вашей профессиональной деятельности и силы духа для продолжения нашего общего дела!» — добавил Салимгараев.

С тем же праздником поздравил журналистов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он сказал, что работники СМИ делают мир открытым и близким миллионам людей.