Мухаметшин работникам СМИ: Вы делаете мир открытым и близким миллионам людей

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин «сердечно» поздравил работников СМИ республики с Днем российской печати.

«Ваш главный профессиональный праздник приурочен к событию, ставшему своеобразной точкой отсчета в истории отечественной журналистики: 13 января 1703 года вышел в свет первый номер газеты „Ведомости“. Сегодня невозможно представить себе жизнь без информационных порталов, новостных лент, социальных сетей и мобильной связи, которые наряду с печатными изданиями, радио- и телевещанием прочно вошли в нашу повседневность. Это бескрайнее и многоликое медиапространство формируется в режиме реального времени трудом огромного числа увлеченных и преданных своему делу профессионалов», — констатировал политик.

«Вы делаете мир открытым и близким миллионам людей. Стараетесь донести до аудитории самое главное о событиях в мире, стране и республике. Говорите о серьезных вопросах честно и компетентно. Привлекаете внимание общества и власти к злободневным проблемам, проявляя ответственность в совместном поиске путей их решения. Не боитесь трудностей, демонстрируете настойчивость и мужество в непростых ситуациях», — подчеркнул Мухаметшин.

«В этот праздничный день хочу выразить слова искренней благодарности журналистам, издателям, сотрудникам редакций газет и журналов, полиграфистам, ветеранам и начинающим труженикам пера, всем представителям татарстанского медиасообщества за такой важный и востребованный обществом труд. За конструктивный диалог и деловое партнерство между средствами массовой информации и органами государственной власти. За взвешенную гражданскую позицию и неравнодушие, политическую зрелость и патриотизм, приверженность традиционным духовным и культурным ценностям нашего многонационального народа», — заметил Председатель Госсовета РТ.

«Дорогие друзья! Желаю, чтобы в наступившем году у вас было достаточно хороших новостей и поводов для оптимизма, которыми вы могли бы поделиться со своей благодарной аудиторией. Новых вам открытий и творческих удач. Крепкого здоровья, мира, счастья, добра и благополучия. С праздником!» — заключил Фарид Мухаметшин.