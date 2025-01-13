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Асгат Сафаров: Журналисты Татарстана верны делу своих именитых предшественников
Руководитель Администрации Раиса Татарстана, председатель совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров направил поздравительную телеграмму по случаю Дня российской печати главе Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдару Салимгараеву.
«Поздравляю вас, коллектив возглавляемого вами агентства и всех представителей татарстанских СМИ с Днем российской печати», — отметил Асгат Сафаров.
«Татарстанская журналистика является неотъемлемой частью единого национального медийного пространства. Ее основы, заложенные известными публицистами, настоящими энтузиастами и подвижниками, десятилетиями развивались в русле профессиональных традиций и актуальных задач своего времени», — заметил он.
«Важно, что и сегодня вы верны делу своих именитых предшественников, остаетесь на передовой главных событий в жизни нашего общества, обеспечиваете информационными материалами республиканские и федеральные СМИ», — подчеркнул Асгат Сафаров.
«Желаю всем вам дальнейшей плодотворной и увлеченной работы на очень важном и ответственном поприще, побольше интересных и позитивных событий в новостной ленте и в жизни, конечно же, здоровья и всех благ вам и вашим близким», — заключил руководитель Администрации Раиса РТ.
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