Асгат Сафаров: Журналисты Татарстана верны делу своих именитых предшественников

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Администрации Раиса Татарстана, председатель совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров направил поздравительную телеграмму по случаю Дня российской печати главе Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдару Салимгараеву.

«Поздравляю вас, коллектив возглавляемого вами агентства и всех представителей татарстанских СМИ с Днем российской печати», — отметил Асгат Сафаров.

«Татарстанская журналистика является неотъемлемой частью единого национального медийного пространства. Ее основы, заложенные известными публицистами, настоящими энтузиастами и подвижниками, десятилетиями развивались в русле профессиональных традиций и актуальных задач своего времени», — заметил он.

«Важно, что и сегодня вы верны делу своих именитых предшественников, остаетесь на передовой главных событий в жизни нашего общества, обеспечиваете информационными материалами республиканские и федеральные СМИ», — подчеркнул Асгат Сафаров.

«Желаю всем вам дальнейшей плодотворной и увлеченной работы на очень важном и ответственном поприще, побольше интересных и позитивных событий в новостной ленте и в жизни, конечно же, здоровья и всех благ вам и вашим близким», — заключил руководитель Администрации Раиса РТ.