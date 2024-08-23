Салимгараев про экс-пресс-секретаря Шаймиева: Он очень трепетно относился к слову

Фото: «Татар-информ»

Экс-пресс-секретарь первого Президента Татарстана, журналист и писатель Анас Хасанов был очень аккуратным и педантичным человеком. Об этом «Татар-информу» рассказал Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Я начинал карьеру рядом с ним и запомнил его аккуратным, педантичным человеком, который очень трепетно относился к слову», - вспоминает Салимгараев.

При этом Анас Хасанович, по его словам, требовал и от других людей также ответственно относиться к работе.

Во время работы пресс-секретарем у первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева Хасанов мог даже не поесть, но, тем не менее, быстро отписать то или иное событие, отметил спикер.

«Когда было много переездов, он мог не поесть, все доделать, сдать, а потом на следующий объезд выехать. И каждую встречу или событие он отписывал очень быстро», - поделился Салимгараев.

Напомним, Анас Хасанов умер 23 августа на 90-м году жизни.

Он родился в деревне Каюки Куйбышевского района (ныне Спасский район) РТ, окончил казанский пединститут. На протяжении своей профессиональной деятельности он работал в Казанской студии телевидения, был ее главным редактором, трудился в должности инструктора отдела культуры Татарского областного комитета КПСС, а в 1984-1988 годах – старшим редактором, замглавного редактора Татарского книжного издательства.

В 1988-м его назначили ответственным секретарем журнала «Коммунист Татарии», а в 1991-1999 годах Анас Хасанович руководил пресс-центром Президента РТ. С 1999 года по 2006 годы заведовал пресс-архивом Президента Республики Татарстан.