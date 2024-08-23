Журналист и писатель из Татарстана Анас Хасанов умер на 90-м году жизни

На 90-м году жизни скончался журналист, писатель, переводчик, государственный и общественный деятель Анас Хасанов. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Анас Хасанович родился 23 июня 1935 года в деревне Каюки Куйбышевского района (ныне Спасский район) РТ. Получив образование в Казанском педагогическом институте, он в 1959–1972 годах работал в Казанской студии телевидения, был ее главным редактором. После обучения в Ленинградской высшей партийной школе, он в 1974-1984 годах работал инструктором отдела культуры Татарского областного комитета КПСС, а в 1984-1988 годах – старшим редактором, заместителем главного редактора Татарского книжного издательства.

В 1988 году назначен ответственным секретарем журнала «Коммунист Татарии». В 1991-1999 годах Анас Хасанович руководил пресс-центром Президента РТ. С 1999 года по 2006 годы заведовал пресс-архивом Президента Республики Татарстан. В 1990–1997 годах он также был заместителем главного редактора «Книги памяти».

«Прощание с Анасом Хасановичем состоится 24 августа в 10.00 часов в Апанаевской мечети в Казани. Похоронен он будет на кладбище в пос. Мирный», - говорится в сообщении.

Фото: Виртуальный музей Великой Отечественной войны РТ