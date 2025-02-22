Салимгараев: Медиасообщество Татарстана скорбит из-за смерти Ильгиза Хайруллина

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев от лица медиасообщества Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью бывшего председателя Общественной палаты РТ, заслуженного работника культуры ТАССР Ильгиза Хайруллина.

«Мы скорбим об этой утрате и выражаем соболезнования родным и близким нашего коллеги. Заместитель Премьер-министра, председатель Общественной палаты, председатель правления Союза журналистов Республики Татарстан – вот неполный список ответственных постов, на которых трудился этот талантливый организатор и сердечный человек, чьи заслуги по праву были высоко оценены правительственными наградами: орден «Знак Почета», «За заслуги перед Республикой Татарстан», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени», – подчеркнул Айдар Салимгараев.

Ильгиз Хайруллин скончался сегодня, 22 февраля, на 86-м году жизни. Церемония прощания состоится в понедельник, 24 февраля, в 8 часов утра в Культурном центре имени А. С. Пушкина (Казань, ул. Карла Маркса, д. 26).

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким Ильгиза Хайруллина. «Глубоко скорбим в связи с кончиной Ильгиза Калимулловича. Он посвятил свою жизнь служению родной республике и всегда искренне переживал за дело. В нашей памяти он останется как отзывчивый и талантливый руководитель. Желаю семье сил и терпения, чтобы пережить эту огромную потерю», – сказал Раис РТ.