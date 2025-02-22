Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной Ильгиза Хайруллина

Ильгиз Хайруллин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Скончался заслуженный работник культуры ТАССР, экс-председатель Общественной палаты РТ Ильгиз Хайруллин. Ему было 86 лет. Информация о месте и дате похорон на данный момент не известна.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования родным и близким Ильгиза Хайруллина, сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

«Глубоко скорбим в связи с кончиной Ильгиза Калимулловича. Он посвятил свою жизнь служению родной республике и всегда искренне переживал за дело. В нашей памяти он останется как отзывчивый и талантливый руководитель. Желаю семье сил и терпения, чтобы пережить эту огромную потерю», – сказал Минниханов.

Ильгиз Хайруллин родился 2 января 1940 года. Образование учителя получил в 1964-м в Казанском государственном педагогическом институте. В 1982 году стал председателем госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию, который возглавлял на протяжении 10 лет. В те годы он также руководил правлением Союза журналистов РТ.

В 1992 году он стал исполняющим обязанности заместителя, а затем заместителем премьер-министра Республики Татарстан. С 2004 по 2015 год работал советником председателя правления банка «Зенит». Также, с 2005 по 2006 год был членом Общественной палаты РТ, а с 2006 по 2013 год – Председателем Общественной палаты РТ.

Среди его многочисленных наград: орден «Знак Почета», орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2009), две медали, почетное звание «Заслуженный работник культуры ТАССР» (1981), Почетную грамоту ПВС ТАССР (1989), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997) и Почетную грамоту РТ (1999).