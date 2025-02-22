Прощание с Хайруллиным пройдет в понедельник в Культурном центре им. Пушкина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Церемония прощания с заслуженным работником культуры ТАССР, экс-председателем Общественной палаты РТ Ильгизом Хайруллиным пройдет в понедельник в 8:00 в Культурном центре им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 26).

В 9:00, как стало известно «Татар-информу», начнется митинг-прощание. Похоронят Хайруллина в этот же день на Арском кладбище.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким Ильгиза Хайруллина.

«Глубоко скорбим в связи с кончиной Ильгиза Калимулловича. Он посвятил свою жизнь служению родной республике и всегда искренне переживал за дело. В нашей памяти он останется как отзывчивый и талантливый руководитель. Желаю семье сил и терпения, чтобы пережить эту огромную потерю», – сказал Минниханов.