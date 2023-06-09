Сальдо заявил, что ВСУ ударили по детской базе отдыха на Арабатской стрелке

Украинские силы нанесли ракетный удар по Арабатской стрелке, он был нацелен на территорию детского оздоровительного лагеря «Днепряны», расположенной в Геническом районе Херсонской области. Об этом заявил врио главы российской администрации региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Сначала, в 16.18, чиновник написал, что «пионерский лагерь» был обстрелян «тремя ракетами, предположительно — Storm Shadow». Одну ракету сбила противовоздушная оборона, но две попали в цель.

Позднее, в 19.12, Сальдо уточнил название лагеря и рассказал, что в результате обстрела один человек погиб и еще один получил ранения. «Номера и маркировка на обломках четко показывают, что это именно английские ракеты <…>», — добавил он.

Upd. (19.42): Находились ли в момент обстрела на территории лагеря дети, врио губернатора уточнять не стал, хотя и сказал, что оздоровительный сезон уже начался.

Украинские военные в последнее время регулярно наносят удары по различным объектам (например, в Мариуполе, Луганске, Мелитополе и Бердянске), используя переданные Великобританией дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.