Сальдо назвал отвод российских войск с правого берега Днепра «тяжелым решением»

Врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал решение российского командования отвести войска с правого берега реки Днепр. Видеозапись с его обращением опубликовала ЛДПР в своем Telegram-канале — ранее представители партии посетили регион.

«<…> решение непростое, тяжелое, но решение оправданное», — подчеркнул чиновник в связи с начавшимся сегодня «маневром» по отходу на позиции по левому берегу Днепра.

«Мы точно знаем, что то, что мы делаем, это правое дело. А правое дело подталкивает нас к решениям, которые дадут возможность в перспективе, в будущем воссоздать всю территорию Российской Федерации», — поделился Сальдо пониманием ситуации и возможных путей ее развития.

«Да, нам сейчас тяжело, но всё равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации», — добавил он.

Накануне вечером министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск из Херсона и правобережной части Херсонской области. До этого командующий Объединенной группой войск Сергей Суровикин сообщил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться, и предложил организовать оборону на левом берегу Днепра.