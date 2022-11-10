Минобороны заявило о начале отвода войск с правого берега Днепра

Подразделения российской группировки войск выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, заявили в Минобороны РФ. Военные действуют «в строгом соответствии с утвержденным планом», подчеркнули в военном ведомстве.

«На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом», – говорится в сообщении МО РФ.

Напомним, вчера министр обороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск из Херсона за Днепр после доклада командующего Объединенной группой войск Сергея Суровикина. Он сообщил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать и подчеркнул, что будет более целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу Днепра – по левому берегу реки.