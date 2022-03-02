Джефф Плэтт расторг контракт с «Салаватом Юлаевым» в день первой игры в плей-офф

Нападающий Джефф Плэтт покидает «Салават Юлаев». Контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному соглашению. Отметим, что сегодня уфимцы сыграют первый матч серии плей-офф против новосибирской «Сибири». Начало матча в столице Башкирии в 17:00 по московскому времени.

«Наш клуб благодарит Джеффа за совместную работу и профессионализм, проявленный им в играх, в тренировочном процессе», - сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Отметим, что у Плэтта есть белорусское гражданство, благодаря которому он не считался легионером в КХЛ. Канадец с 2008-го года выступал в командах КХЛ, среди которых минское «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Йокерит», «Автомобилист» и «Салават Юлаев».

Ранее ряд СМИ сообщали, что другой легионер «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд покинул расположение уфимского клуба на фоне событий на Украине.