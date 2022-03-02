Официально: финский форвард Маркус Гранлунд покинул «Салават Юлаев»

Нападающий Маркус Гранлунд покидает «Салават Юлаев». Контракт с финским хоккеистом расторгнут по обоюдному соглашению без выплат. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Отметим, что это произошло в день старта «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ. В эти минуты уфимцы принимают на своем льду новосибирскую «Сибирь».

Ранее стало известно, что канадский форвард с белорусским паспортом Джефф Плэтт также расторг контракт с «Салаватом Юлаевым».