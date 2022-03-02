news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
2 марта 2022  17:13
Артур Халилуллов

Официально: финский форвард Маркус Гранлунд покинул «Салават Юлаев»

news_top_970_100

Нападающий Маркус Гранлунд покидает «Салават Юлаев». Контракт с финским хоккеистом расторгнут по обоюдному соглашению без выплат. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Отметим, что это произошло в день старта «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ. В эти минуты уфимцы принимают на своем льду новосибирскую «Сибирь».

Ранее стало известно, что канадский форвард с белорусским паспортом Джефф Плэтт также расторг контракт с «Салаватом Юлаевым».

#салават юлаев #плей-офф КХЛ #санкции Запада
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное