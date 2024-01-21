Шакирды Буинского медресе очистили от снега дворы одиноких пенсионеров

Фото: Рустем Ахмадуллин

Сегодня шакирды Буинского медресе после обильного снегопада помогли одиноко проживающим пожилым жителям города убрать дворы и домовые территории от снега.

При помощи шакирдов были очищены дворы более 20 домов. Также очищены тротуары трех наиболее проходимых улиц.

Фото: Рустем Ахмадуллин

Директор Буинского медресе Ильмир Хасанов говорит, что волонтеры всегда стараются помочь обратившимся за помощью людям.

Жители Буинска также взяли лопаты и помогли очистить от снега свои дворы и улицы. Непогода продолжает испытывать коммунальщиков, водителей и пешеходов. Но жители города проявляют понимание и оказывают посильную помощь.

Фото: Рустем Ахмадуллин

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