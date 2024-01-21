Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шакирды Буинского медресе очистили от снега дворы одиноких пенсионеров
Сегодня шакирды Буинского медресе после обильного снегопада помогли одиноко проживающим пожилым жителям города убрать дворы и домовые территории от снега.
При помощи шакирдов были очищены дворы более 20 домов. Также очищены тротуары трех наиболее проходимых улиц.
Директор Буинского медресе Ильмир Хасанов говорит, что волонтеры всегда стараются помочь обратившимся за помощью людям.
Жители Буинска также взяли лопаты и помогли очистить от снега свои дворы и улицы. Непогода продолжает испытывать коммунальщиков, водителей и пешеходов. Но жители города проявляют понимание и оказывают посильную помощь.
Как снегопады сплотили татарстанцев, подробнее читайте в материале «Татар-информа».
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»