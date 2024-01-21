Жители Буинского района: Очистив хотя бы один двор, можно оценить большой труд дворников

Жители Буинского района вышли на помощь коммунальным службам в расчистке дворов и улиц. К физическому труду они отнеслись с позитивом, заметив, что такая работа только на пользу их здоровью.

«Только взяв в руки лопаты и очистив хотя бы свой двор можно понять, какой большой труд выполняют наши дворники и работники коммунальных служб. Вроде только дочистили, а снег снова идет и пора чистить заново. А ведь это только один двор... Здоровья всем коммунальщикам и терпения», — рассказали горожане.

Многие татарстанцы, поддержавшие коммунальные службы и дворников, отмечают, что непогода, помимо неудобств, привнесла в их жизнь чувство единения с соседями и другими неравнодушными людьми. О том, как снегопады сплотили татарстанцев, подробнее читайте в материале «Татар-информа».

Фото: официальное сообщество Буинского района во «ВКонтакте»