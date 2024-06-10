Шайхутдинов: В ОЭЗ «Иннополис» сейчас трудятся 333 компании

Фото: tatarstan.ru

В особой экономической зоне «Иннополис» сейчас трудятся 333 компании, за все время создавшие около 9 тысяч рабочих мест и заплатившие более 30 млрд рублей налогов. Об этом заявил курирующий Иннополис вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов во время торжеств по случаю девятилетия города, сообщает аппарат чиновника.

Фото: tatarstan.ru

«Иннополис сегодня — это современный и привлекательный город, в котором живут, учатся и работают 7800 человек, приехавшие сюда с разных уголков страны и из-за рубежа», — заметил Роман Шайхутдинов, выступая на фестивале INN9.

«Мы гордимся успехами Университета Иннополис, где учатся больше 1200 студентов, функционируют 18 лабораторий и 9 центров разработки и создан головной центр развития робототехники страны. Вуз занимает 21-е место в рейтинге Forbes лучших университетов России и 17-е — среди российских вузов в мировом рейтинге Round University Ranking», — добавил заместитель Премьер-министра РТ.

Фото: tatarstan.ru

Роман Шайхутдинов также напомнил, что в ОЭЗ «Иннополис» на днях был запущен в эксплуатацию самый большой в Поволжье дата-центр.

«Я рад, что являюсь частью этого глобального проекта, миссия которого сегодня — это обеспечение технологического суверенитета страны! От всей души поздравляю вас с праздником, дорогие жители Иннополиса!» — заключил он.

Фото: tatarstan.ru

В свою очередь мэр Иннополиса Руслан Шагалеев поблагодарил его жителей. «Город стремительно развивается благодаря вашей энергии и работе. Вы являетесь главной ценностью этого маленького города, но большого проекта для страны. Желаю, чтобы наш Иннополис рос таким же современным, перспективным и открытым, как и вы!» — подчеркнул он.

Посетители фестиваля INN9 в Иннополисе смогли посмотреть уличный спектакль «Небесная карусель» и послушать выступления различных музыкальных коллективов и популярной певицы IOWA. Праздничное видео выложил руководитель ООО «Развитие Иннополиса», экс-глава Минсвязи РФ Николай Никифоров.