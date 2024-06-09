Никифоров поздравил Иннополис с днем рождения и поделился праздничным видео

Глава ООО «Развитие Иннополиса» Николай Никифоров поздравил «город айтишников» с днем рождения. Напомним, самому молодому городу в России 9 июня исполнилось 9 лет.

«С днем рождения, любимый город!» – написал Никифоров в своем телеграм-канале.

Также он прикрепил в своей записи праздничное видео, которое ранее было опубликовано в соцсетях Иннополиса.

На кадрах над зданием технопарка в Иннополисе поднимается большой торт со свечой в форме цифры «9».

«Оглядываемся назад и не верим, сколько всего получилось создать за такой короткий период. Мы летим вперед на всех ветрах, не зная преград. Пусть так будет всегда! Дорогой мой иннополисянин, задувай свечку и загадывай желание! Твой город будет рядом и поможет воплотить даже самые невероятные идеи», – написано в сообщении телеграм-канала «Иннополис».