Для бизнеса и госсектора: «Росатом» открыл в Иннополисе крупнейший дата-центр в Поволжье

Рустам Минниханов: «Знаковое событие – мы открываем центр обработки и хранения данных, огромный проект госкорпорации “Росатом”»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Большое событие для Иннополиса, для нашей республики и страны»

В торжественной церемонии открытия первой очереди крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных (ЦОД) «Иннополис» принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. К мероприятию по видеосвязи подключился директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Новый дата-центр станет ключевым элементом инфраструктуры, обеспечивающей развитие информационных технологий и цифровой экономики. ЦОД будет предоставлять услуги хранения и обработки данных для различных отраслей экономики, включая государственный сектор, бизнес и науку.

«Сегодня большое событие для Иннополиса, для нашей республики и страны в целом. Знаковое событие – мы открываем центр обработки и хранения данных, огромный проект госкорпорации “Росатом”», – отметил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что технологические решения для нового центра разработаны с учетом стратегии импортозамещения и соответствуют самым современным критериям надежности и безопасности.

Минниханов также поблагодарил руководство госкорпорации «Росатом» за доверие к Татарстану и выбор ОЭЗ «Иннополис» площадкой для строительства дата-центра.

Раис Татарстана напомнил, что у республики и госкорпорации уже есть ряд совместных проектов, которые успешно реализуются.

«Объект получился прекрасный современный, востребованный. Заявляю, что наши предприятия и республика будут использовать потенциал и возможности ЦОД», – заверил он.

Алексей Лихачев поблагодарил Правительство Татарстана за всестороннюю поддержку при реализации каждого проекта корпорации Фото: rais.tatarstan.ru

«Огромная честь и удовольствие запустить очередной проект в Татарстане»

В свою очередь директор «Росатома» Алексей Лихачев поблагодарил Правительство Татарстана за всестороннюю поддержку при реализации каждого проекта корпорации.

«Огромная честь и удовольствие запустить очередной проект в Татарстане. Мы всегда купаемся в вашем гостеприимстве, когда приезжаем в Татарстан, и в то же время имеем возможность реализовывать здесь проекты», – сказал он.

Лихачев напомнил, что Президентом России Владимиром Путиным было поручено развитие целого ряда направлений: создание программных аппаратных комплексов, их внедрение и обслуживание, а также разработка тяжелого индустриального ПО для российской индустрии.

«Мы все это будем делать вместе с вами. Еще раз спасибо за то, что было, и дважды – за то, что будет», – заключил глава «Росатома».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основное технологическое оборудование спроектировано и изготовлено в России

Сам проект реализован компанией «Атомдата-Иннополис» – дочерней компанией «Росатома». ЦОД «Иннополис» построен с нуля.

Как отметил ведущий инженер «Атомдата-Иннополис» Ленар Мусин, некоторые технологии специально разрабатывались для этого проекта. Он добавил, что ЦОД на 95% состоит исключительно из импортозамещенных оборудования и технологий.

В здании расположены четыре крупных ангара, в каждом из которых может размещаться более 250 стойко-мест – 12 рядов по 22 стойки. Все эти стойки питаются от двух разных шинопроводов, каждый из которых может полностью обеспечить электроэнергией весь ангар в случае выхода из строя одного из кабелей.

Охлаждение каждому ангару обеспечивают два помещения фанкойлов. Здесь машины через пол направляют охлажденный воздух в помещение со стойками, после чего он нагревается и через специальный потолок вновь попадает в фанкойлы, где снова охлаждается.

Кроме того, в здании установлена газовая система пожаротушения. Используемый в этой системе газ никак не влияет на работу серверов, благодаря чему тушение может происходить без остановки работы центра.

В перспективе после строительства второй очереди объект будет состоять из двух зданий общей площадью более 23 тыс. квадратных метров. Проектное решение предусматривает до 2 тыс. стойко-мест с высокой степенью надежности уровня Tier III. Фундамент под второе здание уже залит.