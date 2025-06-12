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Культура 12 июня 2025 16:11

Шайхразиев сказал, где пройдут федеральный и Всероссийский сельский Сабантуй в 2026 году

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Шайхразиев сказал, где пройдут федеральный и Всероссийский сельский Сабантуй в 2026 году
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2026 году федеральный Сабантуй отпразднуют в Омске, а Всероссийский сельский Сабантуй – в Пензенской области. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что Омскую область выбрали местом проведения федерального Сабантуя неслучайно.

«Одно из самых старых татарских сел в Омской области – Ашеваны – на следующий год будет праздновать 800-летие. Федеральный Сабантуй в том числе будет приурочен к этой дате», – сказал он.

Шайхразиев добавил, что в 2027 году Всероссийский сельский Сабантуй отпразднуют в селе Пономаревка Оренбургской области.

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#сабантуй #Василь Шайхразиев
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