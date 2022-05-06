Шайхразиев предложил провести Сабантуй в ЛНР

Председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев в ходе поездки в Луганскую народную республику предложил провести на ее территории Сабантуй. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Это предложение политик высказал на встрече с представителями местной татарской диаспоры, организованной в центральной библиотеке города Алчевска. В качестве модератора мероприятия выступил руководитель Алчевского городского татарского культурного центра «Таң» Флюр Карачурин.

Во встрече приняли участие татары из городов Перевальск, Брянка, Стаханов, Красный Луч, Алчевск и Луганск, а также представители городской администрации, городских и районных управлений культуры и образования Луганской народной республики.

Фото: пресс-служба ВКТ

В ходе мероприятия была показана презентация, посвященная городу Алчевску и роли татар в строительстве города. Официальные выступления чередовались с музыкальными номерами. Директор Луганского центра народного творчества Василий Яровой рассказал о мероприятиях, проводимых татарами, а также об их участии в общих городских праздниках.

Сам Василь Шайхразиев в своем выступлении поблагодарил представителей диаспоры за теплый приём и поздравил собравшихся с наступающим праздником — Днем Победы. «Во время Великой Отечественной войны представители разных национальностей вместе, бок о бок защищали родину. Сегодня наша молодежь также доказала свою храбрость, встав на защиту страны», — заявил он.

Кроме того, вице-премьер РТ обратил внимание на то, что в специальной военной операции на Украине участвуют в том числе и военные из Татарстана. За свои подвиги двое уроженцев республики были посмертно представлены к государственной награде «Герой России».

Фото: © пресс-служба ВКТ

Кроме того, Василь Шайхразиев рассказал о Татарстане, отметив, что Президент РТ Рустам Минниханов в ходе рабочих поездок всегда находит время для встреч с активистами татарской диаспоры. Отдельно он упомянул деятельность Всемирного конгресса татар и тридцатилетие со дня его основания, предстоящее празднование 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, международный шахтерский Сабантуй и другие события.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Василь Шайхразиев отправился в ЛНР для участия в международной конференции «Традиционные религии Донбасса — против экстремизма и неонацизма».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, сославшись на просьбу о помощи от руководителей признанных Россией за три дня до этого самопровозглашенных республик Донбасса. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции пользоваться информацией лишь из российских официальных источников.