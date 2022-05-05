Шайхразиев отправился в Донбасс обсуждать вопросы противодействия экстремизму

Заместитель Премьер-министра Татарстана — председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев с рабочим визитом находится в ЛНР для участия в международной конференции «Традиционные религии Донбасса — против экстремизма и неонацизма», передает пресс-служба ВКТ.

Перед пленарным заседанием Шайхразиев встретился с руководством народной республики. С вице-премьером ЛНР Анной Тодоровой он обсудил вопросы сотрудничества двух республик. Во встрече принял участие министр культуры, спорта и молодежи Дмитрий Сидоров.

Фото: пресс-служба ВКТ

Председатель нацсовета ВКТ рассказал о важных мероприятиях, которые пройдут в Татарстане в 2022 году. В мероприятии, посвященном 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, примут участие и представители Донбасса. Кроме того, собеседники обсудили поставки религиозных и литературных книг в Луганскую Народную Республику.

Собеседники также рассмотрели вопросы соотечественников, проживающих в Луганске. В регионе проживает около 10 тыс. татар, действуют девять мечетей.

Перед началом конференции Василь Шайхразиев встретился с Премьер-министром ЛНР Сергеем Козловым. Они обсудили вопросы переселенцев из Луганска в Татарстан.

Фото: пресс-служба ВКТ

На пленарном заседании конференции «Традиционные религии Донбасса — против экстремизма и неонацизма» с докладами выступили представители православных, мусульманских, иудейских и буддистских организаций республик Донбасса и России, министерств и ведомств ЛНР и пр.

Василь Шайхразиев поприветствовал участников мероприятия от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова. В своем выступлении он отметил, что в республике в мире и согласии живут люди разных вероисповеданий и национальностей, и ознакомил с работой Всемирного конгресса татар.