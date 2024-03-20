Шаймиев: Путин уверен в своих решениях — России нужна эта уверенность

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Владимир Путин готов к любой ситуации и уверен в своих решениях — России нужна такая уверенность. Об этом в беседе с URA.RU сказал Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, комментируя победу действующего главы государства на выборах Президента РФ.

«Мы впервые проходим через такие трудности. И я рад, что у нашего Президента есть уверенность в своих решениях — он готов к любой ситуации. Нам всем нужна эта уверенность», — сказал он.

Сегодня Государственный советник Татарстана принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с доверенными лицами. Церемония прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Глава государства поблагодарил всех присутствующих за их работу в ходе избирательной кампании, а также подчеркнул, что необходимо выразить благодарность избирателям за оказанное доверие.

В конце января стало известно, что Минтимер Шаймиев стал доверенным лицом кандидата на должность Президента России Владимира Путина. Всего в список вошли 544 человека – это политические и общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, спортсмены.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации прошли 15, 16 и 17 марта. По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%. В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.