Шаймиев принял участие во встрече Путина с доверенными лицами

Фото: пресс-служба Кремля

Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с доверенными лицами. Фотография с мероприятия опубликована на сайте Кремля.

Напомним, встреча прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в список доверенных лиц Путина были включены 544 человека – это политические и общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, спортсмены.

«Попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании. Мы встречались 31 января – в её начале, и сейчас результаты известны», – сказал в самом начале события глава государства.

Он отметил, что необходимо выразить благодарность избирателям за доверие, которое они оказали.

«Именно нам – всем вместе. Потому что и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны», – подчеркнул Президент, отметив, что многие доверенные лица работали в очень сложных условиях – на «приграничных территориях, где неонацисты обстреливают и мирные города, и гражданскую инфраструктуру», на Донбассе, в Новороссии.

«Большое вам спасибо за вашу работу», – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что по итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%. В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.