Шаймиев и певец Салават стали доверенными лицами Путина на выборах Президента

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Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и певец, народный артист Татарстана, заслуженный артист РФ Салават Фатхутдинов стали доверенными лицами кандидата на должность Президента России Владимира Путина. Постановление опубликовано на сайте ЦИК РФ.

«Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в количестве 198 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», – сказано в документе.

В списке также указаны заслуженный тренер России Владимир Алекно, который долгое время являлся главным тренером волейбольной команды «Зенит-Казань», блогер Алина Гималтдинова, входящая в состав общественного совета при Минмолодежи РТ.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ). 28 января ЦИК приняла документы для регистрации кандидата от партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича. Ранее «Татар-информ» сообщал, что ЦИК России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах Президента страны.