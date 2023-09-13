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Фоторепортаж с премьеры фильма Байбулата Батуллы «Бери да помни» в Москве
12 сентября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Бери да помни» татарстанского режиссера Байбулата Батуллы. Дата также знаменательна тем, что в это день отмечает свой день рождения исполнительница главной женской роли Роза Хайруллина.
Представляли фильм на мероприятии режиссер и автор сценария Байбулат Батулла, исполнитель главной роли Рабит Батулла, а также актриса Алина Насибуллина, продюсеры Иван Яковенко и Владимир Пермяков.
Напомним, «Бери да помни» стал лучшим полнометражным фильмом по итогам XI российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче».
Картина «Бери да помни» снята в жанре комедии. Она рассказывает о проводящем лето в деревне шестилетнем мальчике и его дедушке, который придумывает увлекательную игру, отвлекающую ребенка от тоски по родителям.
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