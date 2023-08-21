Фильм режиссера из Казани «Бери да помни» получил главный приз на фестивале «Короче»

Фото: телеграм-канал фестиваля «Короче»

Полнометражный фильм Байбулата Батуллы (Батуллина) «Бери да помни» и короткометражка Евгения Марьяна «Мне надо вам что-то сказать» получили главные призы фестиваля «Короче». Церемония награждения прошла в Калининграде, сообщается в телеграм-канале мероприятия.

«Главный приз получает <...> фильм „Бери да помни“, режиссер Байбулат Батулла. Поздравляем!» — говорится в сообщении.

Отметим, что картина Батуллы одержала победу в программе дебютов. Фильм рассказывает о шестилетнем Ильхаме, который отдыхает у бабушки и дедушки в деревне и тоскует по родителям. Однако мальчик еще не знает, что мама и папа погибли в авиакатастрофе. Чтобы утешить его, дедушка вспоминает игру «Бери да помни». Сначала бабушка Ильхама не одобряет новую забаву, однако потом игра, зпустившая череду исполнения желаний, меняет жизнь не только этой семьи, но и всей деревни.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что полнометражный фильм «Бери да помни» стал участником основного конкурса новой полнометражной программы дебютов фестиваля «Короче».

Байбулат Батуллин известен зрителю в первую очередь как режиссер сериалов. «Бери да помни» – его первая работа в формате полного метра.