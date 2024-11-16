Саид Галиуллин из Казани вышел в финал шоу «Голос. Дети»

Фото: телеграм-канал шоу «Голос»

Казанец Саид Галиуллин вышел в финал шоу «Голос. Дети». Об этом сообщают в телеграм-канале упомянутого проекта.

«Саид Галиуллин, Григорий Дружинин и Роман Скробот — в Финале одиннадцатого сезона шоу #голосдети», - говорится в сообщении.

Отметим, что Галиуллин набрал 59% голосов зрителей в дополнительном этапе конкурса. Вместе с военным хором он исполнил песню «Смуглянка» из фильма «В бой идут одни старики». Его соперники набрали 4% и 36% голосов. К слову, ранее Раис РТ Рустам Минниханов призывал татарстанцев поддержать казанца на шоу.

В следующем выпуске Саид поборется за звание победителя и гран-при в размере одного миллиона рублей.