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Саид Галиуллин из Казани вышел в финал шоу «Голос. Дети»
Казанец Саид Галиуллин вышел в финал шоу «Голос. Дети». Об этом сообщают в телеграм-канале упомянутого проекта.
«Саид Галиуллин, Григорий Дружинин и Роман Скробот — в Финале одиннадцатого сезона шоу #голосдети», - говорится в сообщении.
Отметим, что Галиуллин набрал 59% голосов зрителей в дополнительном этапе конкурса. Вместе с военным хором он исполнил песню «Смуглянка» из фильма «В бой идут одни старики». Его соперники набрали 4% и 36% голосов. К слову, ранее Раис РТ Рустам Минниханов призывал татарстанцев поддержать казанца на шоу.
В следующем выпуске Саид поборется за звание победителя и гран-при в размере одного миллиона рублей.
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