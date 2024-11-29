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Минниханов призвал татарстанцев помочь парню из Казани победить на шоу «Голос»
Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики помочь казанцу Саиду Галиуллину победить в шоу «Голос.Дети».
«Помогли выйти в финал, поможем и победить! Прямо сейчас в эфире Первого канала поддержим Саида Галиуллина в финале одиннадцатого сезона вокального детского шоу «Голос.Дети»!», - написал руководитель республики в своем телеграм-канале.
Напомним, финал конкурса проходит в эту пятницу, 29 ноября. Голосование за участников пройдет в прямом эфире в тот же день. Ранее сообщалось, что Галиуллин вышел в финальный этап, одержав победу по результатам зрительского голосования в полуфинале конкурса. Тогда казанец набрал 59% голосов. Вместе с военным хором он исполнил песню «Смуглянка» из фильма «В бой идут одни старики».
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