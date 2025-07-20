Шагивалеев: Россия производит в девять раз больше «Гераней», чем планировалось

Тимур Шагивалеев

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Россия выпускает тысячи беспилотников-камикадзе «Герань» – в девять раз больше, чем предполагалось изначально. Об этом заявил генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный <…>», – подчеркнул гендиректор особой экономической зоны.

«В свое время был план производить несколько тысяч «Гераней», сейчас мы производим в девять раз больше, чем был план», – заметил Шагивалеев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По мнению большинства иностранных военных экспертов, используемые Вооруженными силами РФ на Украине беспилотники-камикадзе «Герань-2» изначально представляли собой переделанные иранские БПЛА Shahed 136.

Однако затем дроны были существенно модернизированы: к октябрю 2024 года «Герани», по данным Telegram-канала «Военный осведомитель», оснастили камерой и новейшей оптико-информационной системой наведения.

С апреля 2024 года ОЭЗ «Алабуга» не раз становилась целью атак украинских беспилотников.