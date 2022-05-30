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Официальная хроника
30 мая 2022  14:18
Эльвира Зайнулина

Шагивалеев: Новый глава минпромторга РТ усилит поддержку промышленных проектов республики

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Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, сможет усилить поддержку тех промышленных проектов, которые есть в республике. Такое мнение выразил генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

«К новости о назначении и.о. Олега Коробченко я отношусь сверхположительно, потому что Олег Владимирович из тех людей, кому будет небезразлично будущее промышленное развитие Татарстана. Он действительно болеет за дело. Во-вторых, он понимает, как работают программы госфинансирвоани, знает их слабые места. Мы очень надеемся, что он сможет усилить поддержку тех промышленных проектов, которые есть в Татарстане», – отметил он. 

По его словам, назначение Олега Коробченко было ожидаемым. «Скамейка запасных у Президента Татарстана Рустама Минниханова серьезная. Но этот кандидат, на мой взгляд, является оптимальным. Время от времени рождаются люди, которым небезразлично развитие региона, он один из них. Есть сложности, которые предстоит решить нашей стране по финансированию, но с точки зрения развития промышленности в Татарстане, это логичное решение», – заключил Шагивалеев. 

Напомним, сегодня депутат Государственного Совета РТ шестого созыва Олег Коробченко назначен исполняющим обязанности вице-премьера Татарстана — министром промышленности и торговли РТ. Соответствующий указ подписал сегодня Президент республики Рустам Минниханов. Подробнее о новом и.о главы минпромторга РТ, читайте в материале.

#кадровые назначения #Олег Коробченко
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