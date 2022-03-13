Сафиуллин прокомментировал возможность быстрого расширения выпуска самолетов в Казани

Бывший министр экономики Татарстана Марат Сафиуллин прокомментировал возможность быстрого расширения производства самолетов Ту-214 в Казани. Своим мнением он поделился в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Были времена, когда выпускали почти 80 самолетов, но тогда было занято практически в 15 раз больше людей. Здесь самое главное ограничение не производственное, а ограничение по рабочей силе», — заметил он, отвечая на вопрос, насколько возможно в короткие сроки увеличить выпуск самолетов хотя бы до 20–30 в год.

При этом экс-министр напомнил, что серийное изготовление самолетов — еще более трудное дело, чем производство «КАМАЗов». К тому же даже иностранные авиапроизводители кооперируются друг с другом и не производят все необходимые детали самостоятельно, пояснил он.

«У нас есть небольшой пул дружественных нам стран, которые оказались в такой же ситуации, и можно сообща сделать хорошую операционную цепочку», — предположил вместе с тем Сафиуллин.

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