Сафаров вручил Нагуманову медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Указом Раиса РТ Рустама Минниханова Тимур Нагуманов награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Высокую награду на сессии Совета муниципалитета экс-главе Альметьевского района вручил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Позвольте мне от имени Рустама Нургалиевича высказать Тимуру Дмитриевичу слова благодарности за активную плодотворную работу на посту главы Альметьевского муниципального района», — сказал он.

Тимур Нагуманов возглавлял муниципальное образование с 2019 года. Сегодня он досрочно сложил полномочия в связи с переходом на новую работу.

Нагуманов на прощание поблагодарил коллег. «Огромное спасибо всем руководителям, всему активу, было очень интересно и плодотворно вместе работать. Для меня эти пять с половиной лет будут таким большим жирным плюсом в памяти. Я буду вспоминать с позитивом это время. Считаю, что мы многое смогли», — подчеркнул он.

«Есть вопросы, которые не решены до конца, но есть понимание, как с ними работать дальше. Всем здесь присутствующим желаю успехов. После того что мы пережили в эти годы, я думаю, нам уже ничего не страшно, поэтому все уверенно смотрят в будущее», — заключил Тимур Нагуманов.

Новым руководителем Альметьевского района РТ стала экс-директор «Татшины» Гюзель Хабутдинова, о чем ранее сообщал «Татар-информ».