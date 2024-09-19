Сафаров о назначении руководителя в Лениногорске: «Гирфанов успешно справится с задачами»

Фото: пресс-служба Лениногорского района РТ

Исполнять обязанности руководителя исполкома Лениногорского района доверили Марату Гирфанову — бывшему замглавы Альметьевского района. Нынешний глава Лениногорского района Рягат Хусаинов сложил с себя полномочия главы муниципального образования в связи с избранием депутатом в Госсовет РТ седьмого созыва. На посту руководителя района он трудился 15 лет.

Внеочередная сорок третья сессия Совета Лениногорского района состоялась сегодня во Дворце культуры. В сессии принял участие руководитель Аппарата Раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров.

Провожая Рягата Хусаинова, Сафаров выразил слова благодарности от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Государственного Совета за активную и плодотворную работу на посту главы Лениногорского района и наградил экс-главу медалью «100 лет образования ТАССР».

Асгат Сафаров поздравил Гирфанова с назначением на должность и пожелал успехов на новом поприще. Руководитель Администрации Раиса РТ выразил надежду, что все процедурные вопросы будут пройдены и кандидатура Гирфанова найдёт поддержку среди депутатов районного совета и населения.

«Уверен, с вашей помощью он успешно справится с решением возложенных на него задач и будет эффективно решать вопросы социально-экономического развития района», — обозначил задачу Сафаров.

«Совместными усилиями мы сможем достойно выполнить все задачи, поставленные руководством нашей республики и Раисом РТ Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Будем трудиться на благо жителей Лениногорского района», — заверил Марат Гирфанов.

Марат Гирфанов Фото предоставлено Лейсан Мансуровой

Марат Гирфанов родился в 1980 году в поселке Приполярный Республики Коми. Имеет высшее образование. Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию (ныне Казанский государственный архитектурно-строительный университет).

В разные годы занимал должности замдиректора по строительству ООО «Спецпромстрой», ведущего специалиста юго-восточного зонального отдела Госархстройнадзора РТ.

В исполком Альметьевского района попал в 2007 году. Сначала Гирфанов трудился заместителем начальника Отдела строительства и связи, затем начальником этого отдела. В 2012 году Марат Гирфанов был назначен руководителем исполкома Альметьевского района. Ровно три года назад, в сентябре 2021 года стал заместителем главы района Тимура Нагуманова.

Действительный муниципальный советник 1-го класса.

Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня в трех районах Татарстана произошли кадровые перестановки после выборов 8 сентября. Кроме Хусаинова пост покинули глава Аксубаевского района Камиль Гилманов и руководитель Тюлячинского района Назип Хазипов.

Видео предоставлено Лейсан Мансуровой