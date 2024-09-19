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Политика 19 сентября 2024 10:52

Аксубаевский район возглавил в качестве и.о. руководителя исполкома Алмаз Мингулов

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Исполняющим обязанности руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского района сегодня избран Алмаз Мингулов.

Также сегодня решением Совета Аксубаевского муниципального района досрочно прекращены полномочия главы муниципального района Камиля Гилманова, так как он избран депутатом Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва.

Мингулов возглавил муниципалитет в качество и.о. руководителя исполкома по представлению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Алмаз Минвазыхович родился и вырос в Аксубаевском районе. С 2022 года занимал должность проректора Казанского федерального университета, а с 2014 по 2022 годы - заместителя министра спорта Республики Татарстан.

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