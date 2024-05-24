«Повезло, что родился в Лениногорске!»: как Рягат Хусаинов поддерживает бойцов СВО

Фото предоставлено администрацией Лениногорского района

«Наш глава — классный, добрый и отзывчивый»

На этой неделе мэр Лениногорска Рягат Хусаинов вернулся из очередной поездки в зону спецоперации. На этот раз он побывал в Лисичанске. Руководитель часто сопровождает большегрузы на СВО.

«Наши люди как только слышат, что мы собираемся с гуманитарной помощью на Донбасс, сразу стараются чем-то помочь — бизнесмены, предприятия, простые жители города и района. Я хочу искренне поблагодарить своих земляков за это», — отметил глава Лениногорского района.

По словам Рягата Хусаинова, с каждым приездом в Лисичанск он с радостью отмечает, что все больше людей стали возвращаться в родные города.

«Жизнь налаживается. Видны изменения — восстанавливаются дома, инфраструктура. Строительный материал: доски, цемент, задвижки и многое другое — поможет мирным жителям придать разрушенному нацистами городу прежний красивый и ухоженный вид. Дай бог, чтобы лисичане как можно скорее зажили мирной жизнью, а мы им в этом поможем», — отметил Хусаинов.

По его словам, мирные жители радуются и улыбаются при виде большегрузов с гуманитарной помощью. «Знают, что сегодня они угостят детей сладостями, вдоволь наедятся приготовленными блюдами из татарстанской тушенки. Нас приветствуют и провожают аплодисментами. Это дорогого стоит», — поделился мэр города.

Фото предоставлено администрацией Лениногорского района

Жительница Лениногорска, корреспондент Ильмира Гареева не понаслышке знакома с этой работой главы района. Ее статьи и заметки посвящены спецоперации и землякам-бойцам на передовой.

«Могу точно сказать, что Рягат Галиагзамович постоянно с начала СВО сам сопровождает гуманитарную помощь на передовую, устраивает чаепитие с мобилизованными отпускниками, интересуется их делами. Всегда на встречах присутствуют руководители или представители различных служб. Сам помогает родственникам с дровами и другими просьбами. Наш глава — классный, добрый и отзывчивый», — поделилась с «Татар-информом» Ильмира.

«Помог провести пластические операции раненому бойцу»

Родители кадрового офицера, гвардии капитана Ильдара Арсланова, который в настоящее время служит начальником штаба в зоне СВО, Сания и Расих Арслановы искренне благодарят Рягата Хусаинова за автомашины, подаренные бойцам СВО.

Фото: из семейного архива Арслановых

Во время своего отпуска на встрече с главой района Ильдар сообщил, что их воинская часть нуждается в полноприводных внедорожниках. Рягат Хусаинов предоставил сразу два таких автомобиля.

«Огромное спасибо нашему мэру, который неустанно помогает фронту, госпиталю, мирному населению. Нашему Ильдару даже завидуют на передовой, говорят: „Тебе повезло, что родился в Лениногорске, где глава не только оказывает помощь, но и сам лично приезжает на передовую, рискует жизнью, чтобы лично побеседовать с личным составом, пожать руку, по-отечески обнять“», — поделился отец бойца.

Ильдар Арсланов с 24 февраля 2022 года находится по контракту в зоне СВО. Сейчас танковая рота командира Ильдара, в подчинении которого 110 человек, ведет бои на Запорожском направлении.

Фото: из семейного архива Арслановых

2 марта 2022 года танк Ильдара в районе Мелитополя на юге Запорожской области Украины попал в засаду нацистов. «В ходе ожесточенного боя с тремя танками нам удалось уничтожить два танка неприятеля, однако бронебойный снаряд третьего танка противника попал в нашу боевую машину с последующим возгоранием боекомплекта. К сожалению, наводчик-осетин погиб на месте», — рассказывает Ильдар.

Сам он получил осколочные ранения и многочисленные ожоги, лишь чудом ему удалось выбраться из горящего танка. Под минометным обстрелом он попытался скрыться — помог подоспевший танк друга, заслонив своей броней от врага. В дальнейшем Ильдар был эвакуирован в Краснодар, где после операций проходил лечение и реабилитацию.

Затем были операции в Московском национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Бурденко. 17 октября 2022 года после лечения Ильдар вернулся в свою военную часть на СВО к боевым товарищам, чтобы продолжить выполнять воинский долг.

Фото: из семейного архива Арслановых

«Мы говорим: „Огромное спасибо и низкий поклон вам, Рягат Галиагзамович!“ Ведь именно он помог нам с финансами, чтобы сделать раненому искалеченному Ильдару пластические операции, а их было целых три! Это человек с большим и добрым сердцем, который никогда не останется равнодушным к судьбе своих земляков, поможет, чем сможет. Мы гордимся тем, что такой человек руководит нашим городом, стоит у руля нашего любимого края!» — говорят родители Ильдара Арсланова — Сания Габдрахмановна и Расих Мирхатимович.

Фото: © «Лениногорские вести»

Уверенно поднимался по карьерной лестнице

Рягат Хусаинов родился 30 июля 1962 года в городе Лениногорске Татарской АССР. Воспитывался в трудовой советской семье. С детства был приучен к труду своим отцом — Галиагзамом Хусаиновым. Глубокое уважение к своим родителям Рягат Хусаинов пронес через всю жизнь.

Фото: из личного архива Рягата Хусаинова

В 17 лет, окончив школу, молодой человек начал трудовую биографию с должности слесаря по ремонту автомобилей в промысловой геофизической конторе. Через год призван в ряды Советской Армии, служил в десантных войсках.

В 1984 году приехал в отпуск из армии, и тут в жизни 22-летнего Рягата произошло важное событие — он влюбился. 17-летней Наташе тоже понравился симпатичный веселый парень. Завязалась дружба, которая со временем переросла в серьезные чувства.

Фото: из личного архива Рягата Хусаинова

После армии энергичный молодой человек начинает уверенный подъем по карьерной лестнице.

В 1988 году Рягат Хусаинов становится директором кооперативного универмага «Райпо». В 1992-м — заместителем председателя правления в «Райпо» по торговле. Еще через два года — начальником НГДУ «Лениногорскнефть». В конце 90-х он руководил торгово-промышленным предприятием «Лениногорск», торгово-промышленной фирмой «Ак Барс Лениногорск» и коммунально-унитарным предприятием «Возврат».

Фото: из личного архива Рягата Хусаинова

«Гордость мэра — новая Аллея воинской славы»

Начало нового века Рягат Хусаинов встретил в должности ведущего инженера НГДУ «Лениногорскнефть». Через два года поступает предложение занять пост замглавы администрации по социальным вопросам.

За 24 года работы в системе администрации города и района Хусаинов охватил все направления деятельности муниципальной власти. Руководил аппаратом главы администрации, выполнял обязанности первого заместителя главы по экономике, был руководителем исполкома Лениногорского района. 12 марта 2009 года Рягат Хусаинов избран главой Лениногорского района.

Пятнадцать лет он стоит у руля власти — этот период его жизни стал временем позитивных дел и изменений в городе и районе. Среди наиболее важных — ежегодный капитальный ремонт жилого фонда, ремонт дорог, строительство школы № 2, ЗАГСа, капремонт лечебных учреждений, школ и детских садов. Большое внимание глава муниципального образования уделяет паркам, скверам и прибрежным территориям. Гордость мэра — новая Аллея воинской славы.

Фото: © «Лениногорские вести»

В селе под пристальным контролем главы — поддержка сельхозпредприятиям, привлечение инвесторов, строительство ФАПов, сельских клубов, детских садов.

«Пройдя огонь, воду и медные трубы»

Рягат Хусаинов придает большое значение общению с подрастающим поколением района. Он лично вручает паспорта и именные стипендии талантливым и социально активным юношам и девушкам.

«Душевная открытость, человечность и стремление помочь — это самые яркие черты Рягата Галиагзамовича, которые он сохраняет на протяжении своей жизни — несмотря ни на что, пройдя огонь, воду и медные трубы», — говорят в его команде.

Фото: из личного архива Рягата Хусаинова

Рягат Хусаинов почти 40 лет счастлив в браке — он внимательный и заботливый муж, папа, дедушка. Вырастил двух детей, радуется общению с пятью внуками.

Рягат Хусаинов — действительный муниципальный советник 2-го класса. Депутат муниципального образования «город Лениногорск», округ № 12. Имеет награды и знаки отличия:

2005 год — медаль «В память 1000-летия Казани»;

2006 год — медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года»;

2009 год — Благодарственное письмо Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ;

2012 год — медаль «За доблестный труд».