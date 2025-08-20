news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 20 августа 2025 12:41

Садыков о создании молодежных пространств: «Чтобы ловили здесь свой вайб»

Читайте нас в
Телеграм

Опытом создания молодежных пространств в Татарстане поделился сегодня министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на одной из сессий II Всероссийского молодежного форума «Молодежь и городская среда».

По его словам, в Татарстане при создании общественных пространств в первую очередь интересуются мнением целевой аудитории. Для этого проект пространства проходит через общественные слушания, состоящие из трех пунктов: предпроектный анализ, презентация предварительной концепции и презентация согласованного проекта.

«Чтобы потом вы здесь ловили свой вайб, когда приходили сюда», – подчеркнул Садыков.

Проще говоря, перед созданием проекта у местных жителей спрашивают, что именно им бы хотелось видеть в том или ином пространстве.

«Потом мы эти веселые картинки показываем и спрашиваем, правильно ли мы всё услышали. И только после этого уже начинается создание проекта», – пояснил Садыков.

В своей презентации он привел несколько построенных и реконструированных татарстанских объектов. Самым ярким из них стал экстрим-парк «Урам», строительство которого началось уже через три недели после просьбы молодежи республики о создании скейт-парка.

читайте также
Всероссийский форум «Молодежь и городская среда» открылся в Казани
Всероссийский форум «Молодежь и городская среда» открылся в Казани
Салимгараев заявил о спросе на новости региона у молодежи
Салимгараев заявил о спросе на новости региона у молодежи
#Татарстан #Ринат Садыков #молодежь
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025