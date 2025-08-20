Садыков о создании молодежных пространств: «Чтобы ловили здесь свой вайб»

Опытом создания молодежных пространств в Татарстане поделился сегодня министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на одной из сессий II Всероссийского молодежного форума «Молодежь и городская среда».

По его словам, в Татарстане при создании общественных пространств в первую очередь интересуются мнением целевой аудитории. Для этого проект пространства проходит через общественные слушания, состоящие из трех пунктов: предпроектный анализ, презентация предварительной концепции и презентация согласованного проекта.

«Чтобы потом вы здесь ловили свой вайб, когда приходили сюда», – подчеркнул Садыков.

Проще говоря, перед созданием проекта у местных жителей спрашивают, что именно им бы хотелось видеть в том или ином пространстве.

«Потом мы эти веселые картинки показываем и спрашиваем, правильно ли мы всё услышали. И только после этого уже начинается создание проекта», – пояснил Садыков.

В своей презентации он привел несколько построенных и реконструированных татарстанских объектов. Самым ярким из них стал экстрим-парк «Урам», строительство которого началось уже через три недели после просьбы молодежи республики о создании скейт-парка.