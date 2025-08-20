news_header_top
Общество 20 августа 2025 10:34

Салимгараев заявил о спросе на новости региона у молодежи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев перечислил тенденции в потреблении медиаконтента в Татарстане.

«Что интересного происходит в молодежной среде и в потреблении контента целом? Это то, что самое ключевое, – это новости страны, новости региона и новости района, местные новости. Оказывается, это топовая тема», – сказал Салимгараев.

Среди популярных тематик Telegram-каналов на первом месте группы с новостями региона, страны (45%). Вторую позицию занимают юмор и развлечения (36%). Дальше идут новости района, двора, дома (31%).

Короткие видео – в лидерах среди форматов контента вне зависимости от пола и возраста.

«У нас есть пул блогеров, которые работают в исторической части, в краеведческой, в городской среде. Во взаимодействии с ними мы доводим необходимые нам сигналы. Не всегда, конечно, государству удается использовать их как инструмент, потому что это люди с активной гражданской позицией. С ними надо уметь находить общий язык и уметь их слышать», – сказал Салимгараев.

Молодежь не стремится добиваться популярности среди миллионной аудитории, сейчас в тренде – быть известным в локальных медиа и каналах на несколько сотен подписчиков, отметил глава Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
